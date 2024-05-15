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  4. Son dakika | Ulusal çapta suç işliyorlardı! Üç organize suç örgütü birden çökertildi: Elebaşları Vedat Kıpçak, Fırat Erdal, Ersin Bulut...

Son dakika | Ulusal çapta suç işliyorlardı! Üç organize suç örgütü birden çökertildi: Elebaşları Vedat Kıpçak, Fırat Erdal, Ersin Bulut...

15.05.2024 08:30
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Son dakika haberi: 13 ilde büyük çaplı büyük bir operasyon gerçekleşti. Operasyon sonucunda ulusal çapta faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Son dakika | Ulusal çapta suç işliyorlardı! Üç organize suç örgütü birden çökertildi: Elebaşları Vedat Kıpçak, Fırat Erdal, Ersin Bulut...

Son dakika haberi: Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı çeteler, Mahzen-46 operasyonuyla çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-46 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu, görüntüleri paylaştı.

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Ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildiği operasyonlarda 112 şüpheli de yakalandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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