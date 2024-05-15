Son dakika | Ulusal çapta suç işliyorlardı! Üç organize suç örgütü birden çökertildi: Elebaşları Vedat Kıpçak, Fırat Erdal, Ersin Bulut...

Son dakika haberi: Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı çeteler, Mahzen-46 operasyonuyla çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-46 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu, görüntüleri paylaştı.

Ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildiği operasyonlarda 112 şüpheli de yakalandı.

Bursa merkezli 1️⃣3️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü… pic.twitter.com/zcWDaF4i6e