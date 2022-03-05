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SON DAKİKA | Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran anlaştı

05.03.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran anlaştı. Gelen bilgiye göre çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi hususunda mutabakat sağlandı.

SON DAKİKA | Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran anlaştı

Son dakika: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran, çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi hususunda anlaşmaya vardı.

"BİR SONUCA VARDIK"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, bugün başkent Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İslami, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Bugün Sayın Grossi ile çözüme kavuşturulmamış konuları gözden geçirdik ve bir sonuca vardık." diye konuşmuştu.

İslami, "UAEA ile İran arasında değiş tokuş edilecek belgelerin en geç hordad ayına kadar (haziran) mübadele edilmesi ve Viyana görüşmelerinin varsayımlarından biri olan 'yeniden uygulama' gününe kadar çözülmesi kararlaştırıldı." ifadelerini kullanmıştı.

"KIRMIZI ÇİZGİLERDEN BİRİ"

İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve dosyaların tamamen kapatılması gerektiğini ifade eden İslami, barışçıl nükleer faaliyetlerin devamına ilişkin herhangi bir engellemede bulunulmamasının İran'ın müzakerelerdeki kırmızı çizgilerinden biri olduğunu söylemişti.

İran ile UAEA arasındaki meselelerin siyasileştirilmemesi gerektiğini ifade eden İslami, "Siyasi nüfuz ve lobicilik Ajansın kararlarına etki etmemelidir. İran ve UAEA arasındaki meseleler tamamen profesyonel bir şekilde izlenmeli ve uzmanlık çerçevesinde hareket edilmelidir." diye konuşmuştu.

UAEA Başkanı Grossi ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile oldukça verimli ve yoğun görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "İran ile UAEA arasındaki mevcut sorunları ortadan kaldırmak için pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çalıştık ve uzmanlarımız bu yönde bir adım atmaya çalıştı." demişti.

"KARŞILIKLI BİR ANLAYIŞA VARMAMIZ ÖNEMLİDİR"

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere işaret eden Grossi, şöyle devam etmişti:

"İran ile UAEA arasındaki güvenlik denetimiyle ilgili sorunlar çözülmeden Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (İran ile nükleer anlaşma) yeniden canlandırılacağını düşünmek pek muhtemel değil. Bu nedenle uzmanların gelecekte bir çözüm bulabilmesi için karşılıklı bir anlayışa varmamız önemlidir."

UAEA'nın İran ile ilgili raporlarının üye ülkelere gönderilmeden önce Batılı medya organlarına sızdırıldığına dair bir soru üzerine Grossi, "Bu mesele benim için de bir soru işareti ve cevabı şu olabilir. Maalesef bazı ülkeler gizlilik ilkesine riayet etmiyor ve bu oldukça talihsiz bir durum. Belki bir internet sitesi açarak uygun bir çözüme ulaşırız." şeklinde konuşmuştu.

Grossi, UAEA'nın çalışmalarının herhangi bir ülke tarafından "etkilenemez ve kontrol edilemez" olduğunu sözlerine eklemişti.


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Anahtar Kelimeler:
İran
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