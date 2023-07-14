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  4. Son dakika | Uluslararası göçmen kaçakçılığına darbe! 2 ilde operasyon düzenlendi: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı

Son dakika | Uluslararası göçmen kaçakçılığına darbe! 2 ilde operasyon düzenlendi: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı

14.07.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarla göçmen kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Son dakika | Uluslararası göçmen kaçakçılığına darbe! 2 ilde operasyon düzenlendi: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda 2 ilde kritik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiğini belirtirken "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" mesajını verdi.

18 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

KIRKLARELİ'DE 5 OPERASYON

1- Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ÖRGÜT LİDERİ DE YAKALANDI

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

MUĞLA'DA 9 ORGANİZATÖR YAKALANDI

2- Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek."


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Ali Yerlikaya

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