Son dakika! Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Jasmin Alara Weihs, Almanya'nın Frankfurt'ta kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisan'ın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor " diye konuştu.

"BİR AYDIR BU UÇUŞU BEKLİYORDUM"

Gemi kaptanlığı yapan İlknur Uzunhan ise Münih aktarmalı Şikago'ya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun bir aradan sonra ilk gün olduğu için bir yoğunluk vardı. Genel prosedürler uygulandı. Maske, HES kodu, vize gibi uygulamalarda yapıldı. Uçuş iptal olur mu diye epey takipteydim. Ama şükür olsun ki olmadı. Çünkü birçok uçuş iptal olmuştu. Bugün şansımıza... 1 aydır bu uçuşu bekliyordum."

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirtilenen şartları taşıyan yolcular, yeniden başlatılan uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İLK TARİFELİ SEFERLER

İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün yapılacak seferler şu şekilde:

-Saat 08.20:TK-1523 İstanbul-Düseldorf ve TK-1980 İstanbul-Londra

-Saat 08.25 TK-1951 İstanbul-Amsterdam

-Saat 08.30 1587 İstanbul - Frankfurt

-Saat 08.50 TK-1721 İstanbul- Berlin

-Saat09.05 TK 1629 - İstanbul Münih



