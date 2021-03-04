Son Dakika: Ümit Özdağ'dan önemli açıklamalar

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:
İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez.
İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyorlar. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.
Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları dahi, şüphe çekmesin, Özdağ'ın gizli gündemi var demesinler diye ziyaret dahi etmedim. Bu parti kurulurken Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı, bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş kişiler ve gruplar sızamaz. Ben sadece bu sızma ile mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş.
Nasıl bir sarı sendikacılık varsa sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı'nın nedeni Akşener'in seçimlere tek girememesidir. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Ben bunu söyleyince İYİ Parti'dekiler bana kızıyorlar. İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.
İYİ Parti'nin zarar görmemesi adına sahaya çıkmadım, istifamı erteledim. İstifa etmemin en önemli nedeni İdris Naim Şahin'in Ordu'dan aday gösterilmesidir. İstifamın ikinci nedeni Kars'ta HDP'nin kazanması ihtimaline rağmen Akşener'in adayı geri çekmemesidir. Akşener, HDP'nin kazanmasına sessiz kaldı.
Akşener istediği kadar inkar etsin HDP ile anayasa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların 64 saat görüntüsü var, ben bir bölümünü seyrettim. Aylardan beri Erozan'ın bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Farkında mısınız bir kere 'Özdağ sen yalan söylüyorsun' demedi.