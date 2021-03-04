Son Dakika: Ümit Özdağ'dan önemli açıklamalar

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez.

'FETÖ'CÜ SIZMA BÜTÜN UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETMEKTEDİR'

İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyorlar. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.

'AKŞENER'E KARŞI GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ İÇİNDE OLMADIM'

Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları dahi, şüphe çekmesin, Özdağ'ın gizli gündemi var demesinler diye ziyaret dahi etmedim. Bu parti kurulurken Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı, bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş kişiler ve gruplar sızamaz. Ben sadece bu sızma ile mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş.