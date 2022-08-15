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  4. Son dakika | Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş planı ve İmamoğlu cephesinin adaylık hamlesi! 'En çılgın adaylık senaryosu' diyerek duyurdu

Son dakika | Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş planı ve İmamoğlu cephesinin adaylık hamlesi! 'En çılgın adaylık senaryosu' diyerek duyurdu

15.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortaya atılan yeni iddia gündem yarattı. Gazeteci Kübra Par'ın "Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" diyerek duyurduğu iddiaya göre Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylık için yeniden öne çıktı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın öncülüğünü yaparak Yavaş için imza toplanacağı belirtilirken, İmamoğlu cephesinde de harekete geçme kararı alındı.

Son dakika | Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş planı ve İmamoğlu cephesinin adaylık hamlesi! 'En çılgın adaylık senaryosu' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklasa da adaylık için daha önce ismi geçen CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"DUYDUĞUM EN ÇILGIN ADAYLIK SENARYOSU"

Habertürk yazarı Kübra Par, eski bir siyasetçi ile yaptığı görüşmeyi, "Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" başlığıyla kaleme aldı. Konuştuğu eski siyasetçinin açıklamalarını "Son dönemde kulislerde konuşulan ‘çılgın’ bir ihtimalden söz etti." diyerek aktaran Par, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın harekete geçeceğini belirtti.

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ÜMİT ÖZDAĞ, MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 6'lı masadaki ittifaka çağrı yapan Özdağ, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş, İttifak onu aday göstermezse biz gösteririz" demişti.

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Özdağ'ın bu sözleri çok konuşulsa da özellikle CHP tarafından Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkmıştı. Ankara kulislerini hareketlendiren bu çağrı sonrası Özdağ'ın Yavaş için yeniden harekete geçeceği iddia edildi.

"MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN İMZALAR TOPLANACAK"

Par bugünkü yazısında; “Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ’ın yapacağı bir grup yüz bin imza toplayarak Mansur Yavaş’ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları yüz binle kalmaz, milyonu bulabilir." diye yazdı.

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"BİRİLERİ BUNU CİDDİ CİDDİ PİŞİRİYOR”

Seçimde asıl yarışın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçebileceğini aktaran Par, söz konusu senaryoya kendisinin pek ihtimal vermediğini ancak konuştuğu siyasetçinin
"Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor” yorumunda bulunduğunu aktardı.

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