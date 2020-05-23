Son dakika! Ümraniye'de şantiyede yangın

\u00dcmraniye \u015eenol G\u00fcne\u015f Bulvar\u0131'nda bulunan bir \u015fantiyede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7evre il\u00e7elerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sosyal mesafe \u00f6nlemi!Kara Kuvvetleri Komutan\u0131 D\u00fcndar\u2019\u0131n ac\u0131 g\u00fcn\u00fcBond k\u0131z\u0131 koronavir\u00fcs oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131