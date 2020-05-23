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  4. Son dakika! Ümraniye'de şantiyede yangın

Son dakika! Ümraniye'de şantiyede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 02:53 | Son Güncelleme

Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan bir şantiyede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika! Ümraniye'de şantiyede yangın

Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan bir şantiyede yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(DHA)

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