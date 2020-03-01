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SON DAKİKA: Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 19:12 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

SON DAKİKA: Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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