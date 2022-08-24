Son dakika: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme!

Son dakika haberine göre, YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulunca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu.
Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
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