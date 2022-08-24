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Son dakika: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme!

24.08.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulunca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme!

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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