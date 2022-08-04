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SON DAKİKA: Üniversite sınavına giren 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Herkes KPSS'ye kilitlendi ama...

04.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı KPSS'de bazı soruların daha önce bir yayınevinin deneme testinde yayınlandığının ortaya çıkmasından sonra ÖSYM Başkanı Aygün görevden alınmıştı. KPSS sonrası mağdur olduğunu belirten kişiler sınavın iptal edilmesini istediklerini belirtirken emniyet güçlerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması sonrası üniversite sınavı da tehlikede mi? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Üniversite sınavına giren 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Herkes KPSS'ye kilitlendi ama...

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan KPSS soruları hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin yeni başkanı oldu. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşananların ardından üniversite sınavına giren üç milyondan fazla aday da tedirgin oldu. YKS tercih süreci de KPSS'den etkilenir mi? Üniversite hayali kuran milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

SON DAKİKA: KPSS SORUŞTURMA SÜRECİ ÜNİVERSİTE SINAVINI DA ETKİLER Mİ? TERCİHLER...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından tercihler de yapıldı. ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınması, Yediiklim Yayınevi'ne operasyon yapılması ve KPSS soruları hakkındaki iddialar sonrası üniversite adayları süreci yakından takip ediyor.

Üniversite tercih dönemi 5 Ağustos'ta sona erecek. Öte yandan DDK'nın başlattığı inceleme kapsamında oluşturulan ekiplerden biri ÖSYM'de, diğer ekip ise söz konusu yayınevinde inceleme yapıyor.

AA-20220803-28566674-28566672-2022KPSS_LISANS_OTURUMUYLA_ILGILI_SORUSTURMA_KAPSAMINDA_YEDIIKLIM_YAYINLARINDAKI_ARAMALAR_TAMAMLANDI

Soru veri tabanının incemeleye alındığı ve soruları hazırlayan kişilerin ifadelerine başvurma sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.

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FETÖ İZİ DE ARAŞTIRILACAK!

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün olup olmadığı da detaylı olarak araştırılacak. Bazı yayınevlerinin ÖSYM ile ilişki boyutu da derinlemesine incelenecek.

AA-20220803-28566172-28566167-ANKARA_CUMHURIYET_BASSAVCILIGI_2022KPSS_LISANS_OTURUMUYLA_ILGILI_SORUSTURMA_BASLATTI

SON DAKİKA | Halis Aygün görevden alınmıştı! ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı (Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?)SON DAKİKA | Halis Aygün görevden alınmıştı! ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı (Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?)


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Anahtar Kelimeler:
KPSS yks
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