SON DAKİKA: Üniversite sınavına giren 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Herkes KPSS'ye kilitlendi ama...

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan KPSS soruları hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin yeni başkanı oldu. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşananların ardından üniversite sınavına giren üç milyondan fazla aday da tedirgin oldu. YKS tercih süreci de KPSS'den etkilenir mi? Üniversite hayali kuran milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

SON DAKİKA: KPSS SORUŞTURMA SÜRECİ ÜNİVERSİTE SINAVINI DA ETKİLER Mİ? TERCİHLER...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından tercihler de yapıldı. ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınması, Yediiklim Yayınevi'ne operasyon yapılması ve KPSS soruları hakkındaki iddialar sonrası üniversite adayları süreci yakından takip ediyor.

Üniversite tercih dönemi 5 Ağustos'ta sona erecek. Öte yandan DDK'nın başlattığı inceleme kapsamında oluşturulan ekiplerden biri ÖSYM'de, diğer ekip ise söz konusu yayınevinde inceleme yapıyor.

Soru veri tabanının incemeleye alındığı ve soruları hazırlayan kişilerin ifadelerine başvurma sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.

FETÖ İZİ DE ARAŞTIRILACAK!

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün olup olmadığı da detaylı olarak araştırılacak. Bazı yayınevlerinin ÖSYM ile ilişki boyutu da derinlemesine incelenecek.



