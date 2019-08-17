Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

\u0130stanbul'da etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle Unkapan\u0131 altge\u00e7idini su bast\u0131. Ekiplerin su tahliye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda altge\u00e7itten ceset \u00e7\u0131kt\u0131. Ekiplerin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nKaynak: DHAPARTNERBurak \u00d6z\u00e7ivit'ten e\u015fine destek!Susurluk'ta sa\u011fanak hayat\u0131 olumsuz etkilediBursal\u0131 gaziye Ankara \u00e7\u0131karmas\u0131
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