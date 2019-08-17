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Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'daki şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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