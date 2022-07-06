Son dakika | Ünlü isimler Emniyet'e çağrılmıştı, nedeni ortaya çıktı: Dikkat çeken 'tehdit' iddiası! Sarallar operasyonunda kritik gelişme

Son dakika haberi: Sarallar adlı suç örgütüne yönelik operasyonda kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında Erdal Acar da dahil pek çok isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 199 kişiden 31'i bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan oyuncu Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun, Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz ve eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in yanı sıra birçok isim soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e çağrılmıştı. Ünlü isimlerin olayla bağlantısı merak konusu olurken olayın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında iş adamı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

ÜNLÜLER ARASINDA UZLAŞTIRMA MASASI

Öte yandan Sarallar operasyonu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlülerin neden Emniyet'e ifade vermeye çağrıldığıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

NTV'de yer alan habere göre, örgütün iş dünyasının ve sanat camiasının aralarında anlaşmazlık yaşayan ünlü isimlerini uzlaştırmak amacıyla mahkeme kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, örgüt lideri Erdal Acar anlaşmazlıkların çözülmesi için komisyon karşılığında görüşmeler yapılmasına önayak oluyordu.

Görüşme masasına çağrılıp uzlaşmaya varmayan kişiler ise Acar tarafından tehdit edilerek yıldırılmaya çalışılıyordu.

ÜNLÜ İSİMLERİN BAĞLANTISI

İddiaya göre örgütün 'uzlaştırma masası'na Necati Şaşmaz'ın çağrılmasının arka planında eski eşiyle yaşadığı mal paylaşımı sorunu yatıyordu. Emniyet'e çağrılan Sinan Engin ve oyuncu Erkan Petekkaya'nın ise ''mağdur'' sıfatıyla bilgilerine başvurulduğu öne sürüldü.



