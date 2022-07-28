Son dakika: Ünlü model Daniella Chavez çıplak fotoğraflarını paylaşarak topladığı parayla o kulübü satın alıyor!

Model ve Playboy yıldızı Daniella Chavez, futbol dünyasına yatırım yapma kararı aldı. Şili'nin en üst düzey futbol ligi olan Liga Chilena de Fútbol: Primera División'da mücadele eden Club Deportivo O'Higgins'i satın almaya karar verdiğini duyuran Chavez, alışılmadık bir yol buldu.

ONLYFANS HESABI AÇTI!

Meksika'dan Televisa Deportes'in eski sunucusu, Şili birinci lig takımına bir teklifte bulunmak üzere para toplamak için OnlyFans'ta bir VIP hesabı oluşturdu. 36 yaşındaki model, platformda video prodüksiyonu ile şimdiden beş milyon dolardan fazla para topladı ve sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Şili takımı için bir teklif yapmak için ne kadar toplamayı planladığını ise açıklamadı.

16 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR!

Instagram'da 16 milyonun üzerinde takipçisi olan model, "Kötü enerjiler gönderen çok kişi var. Belki de bir taraftarın kulüp sahibi olması canını sıkıyor" diye ekledi. Daniella Chavez, 21 Temmuz'da O'Higgins'i satın almak için bağış toplamaya başladı ve hedefine ulaşırsa OnlyFans'ta "hediyeler" vereceğine söz verdi. Takım şu anda Şili Şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor. Geçen hafta Twitter'da "O'Higgins'i satın alacağım, bu yüzden OnlyFans VIP'yi yarattık. Tüm abonelikleriniz ve satın alımlarınızla rüyayı gerçekleştireceğiz" diye yazdı.

Llevamos 5 millones de Dólares para comprar O’Higgins hay muchos tirando mala onda,otros dicen seguro vas a vender jajaja; 5 millones de dólares en videos, Quizás les molesta que una hincha pueda ser dueña de un club, de los Only más vendido en Sudamérica, Llegaremos a la meta ???? pic.twitter.com/F5LB14s21B — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 22, 2022



