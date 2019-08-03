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Son dakika... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, hayatını kaybetti. Sezici'nin nefes darlığı problemi yaşadığı öğrenildi.

Son dakika... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici'den kötü haber geldi. Son olarak söz dizisinde oynayan Sezici bu sabah hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur "Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" dedi.

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CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu, Kırık Kanatlar, Aşka Sürgün gibi pek çok dizinin de kadrosunda yer alan Cengiz Sezici, 1971 yılında tiyatro ile oyunculuğa ilk adımı atmıştı. Cengiz Sezici, 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'teki Çatal Niyazi karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi.


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