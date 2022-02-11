SON DAKİKA | Ünlü yazar Haydar Dümen'in ölüm nedeni belli oldu! Haydar Dümen'in cenazesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Son dakika: Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Uzun yıllar yazarlık yapan Haydar Dümen vefat etti. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi. Ünlü yazarın 11 gündür tedavi gördüğü ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Dümen'in dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Haydar Dümen'in bugün 12.00'de ise kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: HAYDAR DÜMEN'İN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Haydar Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz'den geldi. Deniz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dümen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Coşkundeniz şu ifadeleri kullandı;

"Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..."

11 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU!

Haydar Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak’ta doğdu. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı.

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

2010'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

Haydar Dümen'in kitapları:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi

Evet



