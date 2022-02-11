SON DAKİKA | Ünlü yazar Haydar Dümen'in ölüm nedeni belli oldu! Haydar Dümen'in cenazesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Son dakika: Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Uzun yıllar yazarlık yapan Haydar Dümen vefat etti. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi. Ünlü yazarın 11 gündür tedavi gördüğü ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Dümen'in dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Haydar Dümen'in bugün 12.00'de ise kovid önlemleri çerçevesinde Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.
Haydar Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz'den geldi. Deniz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dümen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada Coşkundeniz şu ifadeleri kullandı;
"Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..."
Haydar Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.
Haydar Dümen, 1931 Uşak’ta doğdu. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı.
Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.
Haydar Dümen'in kitapları:
Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız
Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi
Evet
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