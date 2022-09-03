HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı

Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı

03.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı. Ban'ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı

Son dakika: THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı. Ban'ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tatilcilere şok! Herkes isyan ettiAntalya'da tatilcilere şok! Herkes isyan etti
Sosyal medyada paylaştı! Kapıyı gören akın akın ziyarete geliyorSosyal medyada paylaştı! Kapıyı gören akın akın ziyarete geliyor
Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktuSavaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu
Anahtar Kelimeler:
son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.