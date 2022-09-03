Son dakika: Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı

Son dakika haberi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı. Ban'ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.
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