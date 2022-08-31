Son dakika | Ünsal Ban operasyonunda yeni detaylar! Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Son dakika haberi: Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ban'a yardım eden kaptan ve mürettebat da gözaltına alındı. Yunanistan'dan ev aldığı ortaya çıkan Ban'ın bu yolla vize elde ettiği belirlendi.

ÜNSAL BAN MUĞLA'DA YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi.

Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

YATLA KAÇACAKTI

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

KAPTAN VE MÜRETTEBATIN KAYITLARI

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

ŞOFÖRÜNÜN EŞİ VE BALDIZI, EVRAKLARI YAKARKEN YAKALANDI

Öte yandan yurt dışına kaçarken Milas'ta yakalanan eski Türk Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.'nın Gölbaşı'ndaki evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sırasında evde bulunan Ahmet K.'nın eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'nin, evrak ve dijital materyalleri yakarken yakalandığı öğrenildi.

Ahmet K.'nın eşi Nesliha K. ve baldızı Zepnep Naz H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(AA-DHA)

