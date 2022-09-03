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Son dakika: Ünsal Ban yeniden gözaltına alındı

03.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı. Ban'ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Ünsal Ban yeniden gözaltına alındı

Son dakika: Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı.

Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.

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SORUŞTURMA SÜRECİ

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

(İHA)

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