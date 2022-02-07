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  4. SON DAKİKA | Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

SON DAKİKA | Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

07.02.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre Üsküdar'daki patlamada yaralılar var. DHA'nın aktardığı son dakika haberiyle ilgili ayrıntılar az sonra gelecek.

Son dakika: Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın meydana geldiği evin bulunduğu sokağın savaş alanına döndüğü görülürken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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ÜSKÜDAR KAYMAKAMI: 4 YARALI VAR, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' açıklamasında bulundu.

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ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. Binayı ve sokağı boşalttık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Üsküdar
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