SON DAKİKA | Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Son dakika: Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın meydana geldiği evin bulunduğu sokağın savaş alanına döndüğü görülürken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI: 4 YARALI VAR, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' açıklamasında bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. Binayı ve sokağı boşalttık." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

