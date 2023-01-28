Son dakika: Üst üste yaşanan skandalların ardından İsveç, NATO üyelik sürecini durdurdu

Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e üst üste gerçekleştirilen alçak saldırıların ardından İsveç, NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Açıklamayı yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, amaçlarının temmuz ayında tam üyelik olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in önce Kur'an-ı Kerim yakılan bir gösteriye izin vermesi, aynı gün içinde terör örgütü PKK yanlılarının İsveç sokaklarında gösteri düzenlemesi üzerine açıklama yapmış, "Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin." diye konuşmuştu.

'HEM AHLAKSIZLIKTIR HEM DE ALÇAKLIKTIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili "İsveç, Hollanda, Danirmarka, batıda olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz suç, ama bizim yüce dinimiz İslam'a kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır. Bunu çifte strandartla nitelendirmek yetersizdir." ifadelerini kullanmıştı.



