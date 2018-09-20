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Usta sanatçı Oytun Şanal, 81 yaşında vefat ett

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Birkaç gün önce kalbi durduğu için yoğun bakıma kaldırılan Oytun Şanal, vefat etti.

Usta sanatçı Oytun Şanal, 81 yaşında vefat ett

Verdiği vefat haberleriyle tanınan Onur Akay, 81 yaşındaki oyuncu ve seslendirme sanatçısı Oytun Şanal’ın vefat ettiğini duyurdu. Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden Dallas’ın baş karakteri JR Ewing’i seslendiren, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal, birkaç gün önce kalbi durduğu için yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Şanal’ın cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını belirten Akay, “Tiyatromuzun değerli ismi ve sesi ile hafızalarımıza kazılı Oytun Şanal’ı kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk tiyatrosunun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Şanal iki yıldır yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Eylül ayında durumu ağırlaşan sanatçı İzmir Dikili’deki yazlığından İstanbul Moda’daki evine getirilen Oytun Şanal’ın, kalbi 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırılmış ve kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının durumunun kritik olduğu, organlarının cevap vermediği ve sadece kalbinin attığı açıklanmıştı.

OYTUN ŞANAL KİMDİR?

Oytun Şanal, 3 Ocak 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Oytun Şanal, aynı yıl başarısız bulunarak okuldan ayrılmıştır. Şanal, daha sonra Devlet Tiyatrosu bünyesindeki Çocuk Tiyatrosuna girmiştir. 1960 yılında tekrara sınavlara girerek devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Elçin Şanal ile evlenen Oytun Şanal, birçok tiyatro oyununda da rol almıştır. Bu oyunlar; Çayhane, Othello, Romeo ve Juliet, Sevgililer gibi bilindik perdelerdir. Zamanın büyük ses getiren yapıtı Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk, yine bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Dallas'ta ise J.R. Ewing'e dublaj yapmıştır. Oytun Şanal, aynı zamanda Çocuğun Var Derdin Var ve Sihirli Annem dizilerinde de yer almıştır.

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