Usta sanatçı Oytun Şanal, 81 yaşında vefat ett

Verdiği vefat haberleriyle tanınan Onur Akay, 81 yaşındaki oyuncu ve seslendirme sanatçısı Oytun Şanal’ın vefat ettiğini duyurdu. Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden Dallas’ın baş karakteri JR Ewing’i seslendiren, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal, birkaç gün önce kalbi durduğu için yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Şanal’ın cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını belirten Akay, “Tiyatromuzun değerli ismi ve sesi ile hafızalarımıza kazılı Oytun Şanal’ı kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk tiyatrosunun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Şanal iki yıldır yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Eylül ayında durumu ağırlaşan sanatçı İzmir Dikili’deki yazlığından İstanbul Moda’daki evine getirilen Oytun Şanal’ın, kalbi 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırılmış ve kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının durumunun kritik olduğu, organlarının cevap vermediği ve sadece kalbinin attığı açıklanmıştı.