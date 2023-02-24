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  4. Son dakika | Bakan Soylu "Yasaktır" diyerek uyardı! Bakan Kurum'dan yeni yapılacak konutlarla ilgili açıklama: Esnafa geçici iş yeri, 15 bin köy konutu...

Son dakika | Bakan Soylu "Yasaktır" diyerek uyardı! Bakan Kurum'dan yeni yapılacak konutlarla ilgili açıklama: Esnafa geçici iş yeri, 15 bin köy konutu...

24.02.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde acil yıkılacak, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalar olduğunu altını çizerek "Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekir. Bu binaların yanından geçmek de doğru değildir ve yasaktır" dedi. Bakan Soylu ayrıca depremden etkilenip konteyner evlerde kalacaklar için öncelik tanınacak grupları duyururken Bakan Kurum ise Malatya'da yapılacak yeni yapılarla ilgili bilgi verdi.

Son dakika | Bakan Soylu "Yasaktır" diyerek uyardı! Bakan Kurum'dan yeni yapılacak konutlarla ilgili açıklama: Esnafa geçici iş yeri, 15 bin köy konutu...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

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"YANINDAN GEÇMEK DE DOĞRU DEĞİLDİR VE YASAKTIR"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bir duyuruyu tekrarlamak istiyorum. Ağır hasarlı binalardan ve hasarlı tüm binalardan kaçınılmalı. Muhakkak içine girilmemesi gerekir. Bunların yanından geçmeden, içerisinden ev eşyası alınmasından da kaçınılmalı. Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekir. Bu binaların yanından geçmek de doğru değildir ve yasaktır. Bir kez daha altını çizmek istiyorum.

KONTEYNER EVLER İÇİN ÖNCELİK GRUPLARINI AÇIKLADI

  • Bu depremde tamamen binası yıkılmış vatandaşlarımız var. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar var. Ev sahibi ve kiracılar var. Cumhurbaşkanımız açıklamıştı, ev sahibi olanlara 5 bin TL kira, 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Konteyner kentlere taşınmak isterlerse taşınma yardımlarını elbette alacaklar. Kiracılar için 3 bin liraya çıkmış oldu, yine 15 bin TL taşınma yardımı alacaklar. Konteyner evi tercih ederlerse kimler girebilecek? Öncelikler şunlardır; birincisi, ailesini depremde hayatını kaybedenler. İkincisi şehit aileleri ve yakınları. Üçüncüsü engelliler, yatalak hastalar, 6 yaşından küçük çocukları olanlar, hamile olanlar, kiracı da olsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek olduğumuz vatandaşlarımız. Böyle bir önceliğimiz var.

"HASAR TESPİTİ YÜZDE 80 SEVİYELERİNE GELDİ"

Bakan Kurum ise konuşmasında şunları kaydetti:

  • 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı. Malatya özelinde baktığımızda hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiş. Tüm Türkiye'de incelenen 1 milyon 316 bin binada 534 bin bağımsız bölümün, 173 bin binaya tekabül ediyor, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak binanın tespitini yaptık.

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  • Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım sürecini yönetiyoruz. Amacımız ilk etapta rezerv alanlardan başlamak.

"15 BİN KÖY KONUTU PLANLANIYOR"

  • Bugün Nurdağı'nda ilk kazmayı vurduk. Şehrin merkezinde zemin artı 3, 4 katı geçmeyecek, binaların altında dükkanların olmayacağı yapıları inşa edeceğiz. 15 bin köy konutunun yapılması planlanıyor.

"ESNAF İÇİN GEÇİCİ İŞ YERLERİ KURACAĞIZ"

  • AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.
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Süleyman Soylu

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