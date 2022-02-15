Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni gelişme! Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları artık evde düzenlenecek

Son dakika haberi: Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenleneceğini ve bu uygulamanın 3 pilot ilde başladığını duyurdu.

SON DAKİKA: SAĞLIK RAPORLARI EVLERİNDE DÜZENLENECEK

Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.

3 PİLOT İLDE BAŞLADI

Bakan Koca paylaşımını "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." sözleriyle bitirdi.





