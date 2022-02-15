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  4. Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni gelişme! Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları artık evde düzenlenecek

Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni gelişme! Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları artık evde düzenlenecek

15.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni düzenlemeye gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle birlikte yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları arık evde düzenlenecek. Sağlık Bakanı Koca, söz konusu uygulamanın 3 pilot iller Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.

Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni gelişme! Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları artık evde düzenlenecek

Son dakika haberi: Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenleneceğini ve bu uygulamanın 3 pilot ilde başladığını duyurdu.

SON DAKİKA: SAĞLIK RAPORLARI EVLERİNDE DÜZENLENECEK

Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.

3 PİLOT İLDE BAŞLADI

Bakan Koca paylaşımını "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." sözleriyle bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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