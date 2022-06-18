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  4. SON DAKİKA | Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi

SON DAKİKA | Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi

18.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Antalya'da iğrenç bir olay yaşandı. Irmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği belirlenen yabancı uyruklu kişiye vatandaşlar meydan dayağı attı. Polisin vatandaşların elinden zor aldığı tacizci, hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan tacizcinin sınır dışı edileceği belirtildi.

SON DAKİKA | Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi

Son dakika: İğrenç olay, Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Irmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği belirlenen yabancı uyruklu kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istedi. Polisin vatandaşların elinden zor kurtardığı tacizcinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yabancı uyruklu kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Olay Aşağı Hisar Mahallesi Irmak kenarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi zerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları ve vatandaşlar harekete geçti. Özel güvenlik elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar arkasından kovaladı. Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken, olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs ambulansla hastaneye götürülürken, hastanedeki tedavisinin ardından Şelale Polis Merkezine götürüldü. Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi.

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SINIR DIŞI EDİLECEK

Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya’ya gönderilmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya taciz
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