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  4. Son dakika Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye mi edildi? Flaş gelişme

Son dakika Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye mi edildi? Flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi.

Son dakika Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye mi edildi? Flaş gelişme

İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Musa Orhan, avukatının itiraz sonucu dün akşam saatlerinde cezaevinden salıverildi.

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Musa Orhan'ın adı ilk kez 16 Temmuz'da intihar eden 18 yaşındaki genç kız İpek Er'in mektubuyla duyurdu.

Orhan'ın olayın ardından gözaltına alındığı daha sonra serbest kaldığı öğrenildi. Uzman Çavuş olarak göreve devam eden Orhan'ın daha sonra açığa alındığı belirtildi.

SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Orhan yeniden tutuklanmıştı.

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