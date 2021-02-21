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  4. Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

21.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 139,81 oranla vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritada 100 binde 139,81 oranla dikkatleri üzerine çeken Osmaniye’de tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Virüsün ilk görüldüğü andan itibaren kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Amirliği ekiplerince insan kalabalığının fazla olduğu cadde, sokak, park, dolmuş durakları ve meydanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek kent genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ederken, yapılan çalışmalarla bulaşın önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçladı.

Öte yandan, Düziçi ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araçlar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

(İHA)

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