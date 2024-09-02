Son dakika | "Vakti çoktan geldi" deyip muhalefete yüklendi: Erdoğan yeni anayasa için siyasi partilere seslendi

Son dakika haberi: 2024-2025 adli yılı bugün törenlerle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yargıtay Başkanlığında düzenlenen açılış töreninde kürsüden mesajlar verdi. Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasadan sosyal medyadaki linç kampanyalarına birçok başlık vardı. Yeni adli yılda devreye alınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasına da değinen Erdoğan "Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyim. Hep birlikte ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek bir anayasa hazırlayacağız" diye konuştu.
Erdoğan'ın yeni adli yıl başlangıcında yaptığı konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:
İnşallah önümüzdeki dönemde tüm yargı organlarımız milletimizin adalet talebinin karşılanmasına daha rahat yanıt verebilecek. Biz de Anayasamızın Cumhurbaşkanlığı makamına verdiği görev ve yetkileri harfiyen yerine getirmeye devam edeceğiz. Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte inşallah bunları da yerine getireceğiz.
Vazgeçilmez kavramların en başında tartışmasız şekilde 'adalet' yer alır. Devletin temel direği, varlık sebebi, meşruiyet kaynağı adalettir. Toplumda huzuru sağlamanın, insanları barış içinde yaşatmanın yolu da yine adaletten geçer.
Hukuk ve yargı sistemimizi insana hizmet eder hale getirmek için akla gelebilecek her başlıkta çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Toplumda adalete olan güveni artıracak her çaba önemlidir. Birileri ısrarla küçümsemeye çalışsa da modern adalet sarayları önemlidir. Teknolojik yeniliklerden istifade edilmesi önemlidir. Mahkemelerin sayısının artması, adaletin tecellisine katkı yapan çok kritik hamlelerdir. Ama kabul edelim ki bunların hiçbiri adaletin garantisi değildir. Aslolan vicdanların sükun, huzur bulmasıdır.
Hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasına da başlıyoruz. 3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. Bu sistemle hakim ve savcılarımız çok daha donanımlı, tecrübeli olarak yetişecek.
Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Yeni anayasanın önündeki en büyük engel ön yargılardır. Özellikle muhalefet cephesi bir öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor. Yeni anayasa konusunda maalesef sağlıklı bir tartışma değil, kemikleşmiş ön kabullerden kaynaklı bir kakafoni duyuyoruz. Yeni anayasa yılında inşallah siyasi partiler arasında diyalog zeminini güçlendirerek bu sıkıntıyı aşacağımızı düşünüyorum.