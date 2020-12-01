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Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

01.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağını açıkladı

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yeni mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." dedi.


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