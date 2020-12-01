Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yeni mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." dedi.

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;



2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:



⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.



⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020



