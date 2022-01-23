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Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara

23.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleriyle yapılan görüşme sonrası eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

"EĞİTİM VE SINAVLARA 2 GÜN ARA VERİLDİ"

Yerlikaya sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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