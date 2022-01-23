Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleriyle yapılan görüşme sonrası eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Yerlikaya sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir."
Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle❄️????#Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,
⛔️#İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.#ÖnceSağlıkÖnceGüvenlik#kar pic.twitter.com/Et0EN68M3r
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