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Son Dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! Kurye yasağı kalktı mı? Kurye ve motor yasağı devam ediyor mu?

26.01.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, trafiğe çıkış yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Kurye yasağı kalktı mı, kurye yasağı devam ediyor mu?" sorusuna yanıt olacak bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi. İşte İstanbul'da kurye ve motor yasağı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! Kurye yasağı kalktı mı? Kurye ve motor yasağı devam ediyor mu?

Son dakika haberi: İstanbul'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araçlara trafiğe çıkış yasağı gelmişti. Çok sayıda vatandaş tarafından ise "Kurye yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu sorulara cevap verdi.

KURYE YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Vali Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi.

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İstanbul
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