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Son dakika! Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi (İstanbul'da okullar hangi gün tatil)

09.03.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların kapalı olacağını açıkladı.

Son dakika! Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi (İstanbul'da okullar hangi gün tatil)

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda tatil kararı alındı. İstanbul Valiliği, 10 Mart Perşembe (yarın) ve 11 Mart Cuma günü okullarda tatil kararı aldı. Okullar, 14 Mart Pazartesi günü açılacak.

İstanbul Valiliğinin kar yağışı öncesi aldığı tedbirler şöyle:

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.

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İstanbul
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