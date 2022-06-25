HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da o yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da o yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

25.06.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da o yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre, Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti), Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol), Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış, Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı̇k Sokak, Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi), Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi, İstı̇klal gı̇rı̇şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı̇llurcu Sokak, Dı̇van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkna çalışmaları! 3 terörist daha teslim olduİkna çalışmaları! 3 terörist daha teslim oldu
Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...
Kadınları falakaya yatırmıştı sanık gelmeyince duruşma ertelendiKadınları falakaya yatırmıştı sanık gelmeyince duruşma ertelendi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"

Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Eşi benzeri görülmemiş olay! İntihar etmek isterken yoldan geçen çifte laf attı

Eşi benzeri görülmemiş olay! İntihar etmek isterken yoldan geçen çifte laf attı

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.