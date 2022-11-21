SON DAKİKA | Valilikler peş peşe açıkladı: 5 ilde eylem ve etkinlikler yasaklandı

Son dakika haberi... Bitlis, Bingöl, Şanlıurfa, Elazığ ve Van'da eylem ve etkinliklerin geçici süreyle yasaklandığı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler, 5 Aralık'a kadar izne bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırlarında 21 Kasım 08.00'den 5 Aralık 08.00'e kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, dron, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgelerin bildirilmesi şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, il genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK/KCK terör örgütünün halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arap, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla icra edildiğinin altı çizildi.

Bingöl'ün farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği aktarılan açıklamada, "Bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 21 Kasım 2022 günü saat 00.01'den 5 Aralık 2022 günü saat 23.59'a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır."

VAN

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 9 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 21 Kasım 2022'den geçerli 29 Kasım 2022'de dahil 9 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır"

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatör eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, il genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01’den 05.12.2022 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Açıklamada, provokatif yayınların yapıldığının tespit edildiğine değinilerek, şunlara yer verildi:



"PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir. Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimizde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 21 Kasım 2022 saat 00.01'den 05 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır." (AA-DHA)

