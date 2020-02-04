HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Son dakika! Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi Bilmez, "Minibüste 10-15 yolcu olduğu tahmin ediliyor. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

VAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildiğini belirten Bilmez, "Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüste 10-15 yolcu olduğu tahmin ediliyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
MSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdıMSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray çığ Van minibüs

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Canan Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

Canan Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

İki aile karasında kavga! 11 yaşındaki Sinan hayatını kaybetti

İki aile karasında kavga! 11 yaşındaki Sinan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Rabbim yardımcıları olsun
ALLAH IM BİZİ TÜM DOĞAL AFETLERDEN KORUSUN İNŞALLAH
Afad ve umke bu ülkenin gururu...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Eğitime kar engeli!

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

Kırşehir'de Bağdadi’nin akrabalarına operasyon!

İstanbul Havalimanı'nda Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi

Görüntüler İstanbul Havalimanı'ndan! Böyle önlem alındı

Son dakika! MSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı

MSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.