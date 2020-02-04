Son dakika! Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

VAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildiğini belirten Bilmez, "Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüste 10-15 yolcu olduğu tahmin ediliyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi." dedi.



