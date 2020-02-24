Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 6.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirtti.



