Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere g\u00f6re, Van'\u0131n Ba\u015fkale il\u00e7esinde 4.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinli\u011fi 6.7 km olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. AFAD ise depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.9 olarak belirtti.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130talya'da koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerde giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara s\u0131n\u0131rlamaDenizli'de yolcu otob\u00fcs\u00fc ile otob\u00fcs \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...