HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 01:06 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 6.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Denizli'de yolcu otobüsü ile otobüs çarpıştıDenizli'de yolcu otobüsü ile otobüs çarpıştı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Van deprem Kandilli Rasathanesi AFAD Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

İran'da bir deprem daha! Van ve Hakkari'de vatandaşlar sokaklara döküldü

İran'da bir deprem daha! Van ve Hakkari'de vatandaşlar sokaklara döküldü

Depremde 3 çocuğunu ve eşini kaybetti

Depremde 3 çocuğunu ve eşini kaybetti

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Erdoğan'dan dikkat çeken atama!

Erdoğan'dan dikkat çeken atama!

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Diğer Haberler
Şişli’de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Şişli’de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Son dakika! Denizli'de yolcu otobüsü ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de yolcu otobüsü ile otobüs çarpıştı

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Küfürlü mesaj cinayetinde dayı ve yeğeni tutuklandı

Küfürlü mesaj cinayeti! Dayı ve yeğeni tutuklandı

Van'da yürek yakan feryat! Depremde 3 çocuğunu ve eşini kaybetti

Depremde 3 çocuğunu ve eşini kaybetti

Isparta'da 3 liseli kız, 4 gündür kayıp

3 lise öğrencisinden 4 gündür haber yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.