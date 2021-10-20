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Son Dakika: Van'da 6 dakika arayla iki korkutan deprem

20.10.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VAN ve ilçeleri, merkez üssü Tuşba ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 3.8 ve 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kısa süreli endişe yaratan depremler, ilk belirlemelere göre yıkıma yol açmadı.

Son Dakika: Van'da 6 dakika arayla iki korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

6 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05'te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Van ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşları tedirgin eden depremlerin ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Tuşba merkezli ilk depremi 3.8, ikinci depremi ise 4.3 olarak açıkladı. Her iki depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van
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