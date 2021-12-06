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Son Dakika: Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem

06.12.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada 'Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Son Dakika: Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Van Tuşba'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 00.46 olarak açıklanırken derinliği 7.62 km olarak belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

AFAD'dan daha sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

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deprem Van
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