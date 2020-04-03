Son dakika: Van'da deprem! (AFAD-Kandilli depremler)

Van'da saat 08.44'te 4.7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Tu\u015fba olarak duyurdu. \nKandilli Rasathanesi, depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Ermi\u015fler, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise 4.9 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Koronavir\u00fcs\u00fcn bir etkisi daha a\u00e7\u0131kland\u0131!\u00dcmraniye TEM'de otomobil alev alev yand\u0131Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...