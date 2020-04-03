HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Van'da deprem! (AFAD-Kandilli depremler)

Son dakika: Van'da deprem! (AFAD-Kandilli depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 08:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van'da saat 08.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Son dakika: Van'da deprem! (AFAD-Kandilli depremler)

Van'da saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Tuşba olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Ermişler, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandıÜmraniye TEM'de otomobil alev alev yandı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Van deprem

En Çok Okunan Haberler

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

Diğer Haberler
65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

Erdoğan açıklamıştı! Dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor

Hollandalı çift, koronavirüsten burada korunuyor

Aydın'da bir kişi evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti

Aydın'da bir kişi evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti

Evlerinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan çift polis eşliğinde olay yerine getirildi

Yanan evin üst katında oturan çift, karantinada tutuldukları yerden getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.