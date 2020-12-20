Son dakika Van'da deprem ( Van'da son depremler)

Son dakika deprem haberi Van ve çevresinde panik yarattı. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Van’ın Başkale ilçesinde saat 07:32’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

