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  4. SON DAKİKA | Van'da Eren Abluka- 22 operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA | Van'da Eren Abluka- 22 operasyonu başlatıldı

19.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka- 22 operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyona 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor.

SON DAKİKA | Van'da Eren Abluka- 22 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da, "Eren Abluka-22 (Van/Kato/Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, 530 Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando personelinden oluşan 45 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

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Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Van
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