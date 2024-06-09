SON DAKİKA | Van'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 4’ü ağır 30 yaralı

Son dakika haberine göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





