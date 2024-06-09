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  4. SON DAKİKA | Van'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 4’ü ağır 30 yaralı

SON DAKİKA | Van'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 4’ü ağır 30 yaralı

09.06.2024 09:18
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Son dakika haberi: Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 30 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden ilk bilgiler ve görüntüler...

Son dakika haberine göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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