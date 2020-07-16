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  4. Son dakika Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 06:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında bir keşif uçağının düştü. Düşen uçakta bulunan 2'si pilot, toplam 7 emniyet mensubu şehit olduğu.

Son dakika Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Van'da düşen keşif uçağıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

"Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanından kalkmıştır. İçerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi."

van kesıf ucagı sehıt

EGM: "EMNİYET PERSONELİ 7 KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Artos dağına çarpan uçakta bulunan 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir. İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

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