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  4. Son dakika! Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, minibüse ulaşıldığı ve 7 kişinin kurtarıldığı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıkladı. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü ise kendi imkanlarıyla çığın altından çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

OPERATÖR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti.

5 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ KURTARILDI

Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, çığ altında kalan minibüse ulaşıldığını ve 7 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüsten Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emin Takmaz sağ olarak kurtarılırken, Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan’ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Sağ kurtarılanlar ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Minibüste olduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

'MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜ UYARDIM'

Yaptığı ihbar ile 7 kişinin kurtarılmasında önemli rol oyanayan ve olayda yaralanan Karagülle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedaviye alındı. DHA muhabirine olay anını anlatan Bahattin Karagülle, çığ felaketinden önce minibüs sürücüsünü uyardığını ancak sürücünün kendisini dinlemediğini ifade etti. Karagülle, "Ben onlara geri dönün dedim. Ben onlara görüş mesafesi sıfır, fırtına var, tipi var, çığ da gelmiş; beni dinlerseniz geri dönelim dedim. Onlar da son bir kez daha dene de belki çıkarız dediler ama keşke dinleselerdi beni. Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptım” diye konuştu.

'ARKADAŞIM MİNİBÜSÜ GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE EYVAH DEDİM'

Minibüsle iş makinesinin arasında 15 metre bulunduğunu ve çığ düşmesinin ardından minibüsün yukarıda kaldığını düşündüğünü ifade eden Karagülle, “Minibüsle aramızda en fazla 15 metre vardı. Ben çığ beni götürdü ama onlar yukarıdalar diye düşündüm. Bu düşünceyle biraz bekledim. Sonra baktım seslendim kimse yok. 20-25 dakika bekledim sonra kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Çok şükür, sonra çıktım. Oradan yürüyerek yola çıktım. Yola çıktığımda ilk aradığım şey minibüs oldu. Dedim mutlaka geri dönmüşlerdir. Sonra yaklaşık 1 kilometre yürüdüm. Boynum ve kolum çok ağrıyordu. Yürümekte güçlük çekiyordum. Minibüsün yanına 1 kilometre yürüdükten sonra baktım başka bir minibüs durmuş zincir takıyor. Daha önceden de tanıdığım bir arkadaştı. Yetiştim, Ferdi dedim, telefonun çekebileceği bir yere git. Ferdi’ye minibüsü tarif edip geri dönüp dönmediğini sordum. Bana minibüs görmediğini söyledi. Eyvah dedim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray çığ Van minibüs

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Rabbim yardımcıları olsun
ALLAH IM BİZİ TÜM DOĞAL AFETLERDEN KORUSUN İNŞALLAH
Afad ve umke bu ülkenin gururu...
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