Son dakika! Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

OPERATÖR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti.

5 KİŞİ KURTARILDI, 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, çığ altında kalan minibüse ulaşıldığını ve 5 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.



