HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, minibüse ulaşıldığı ve 5 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıkladı. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü ise kendi imkanlarıyla çığın altından çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

OPERATÖR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti.

5 KİŞİ KURTARILDI, 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, çığ altında kalan minibüse ulaşıldığını ve 5 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
MSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdıMSB: PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray çığ Van minibüs

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Rabbim yardımcıları olsun
ALLAH IM BİZİ TÜM DOĞAL AFETLERDEN KORUSUN İNŞALLAH
Afad ve umke bu ülkenin gururu...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

Manisa'da bir deprem daha!

Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Eğitime kar engeli!

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

Kırşehir'de Bağdadi’nin akrabalarına operasyon!

İstanbul Havalimanı'nda Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi

Görüntüler İstanbul Havalimanı'ndan! Böyle önlem alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.