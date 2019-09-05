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Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin ikna edilerek teslim olmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

2 EYLÜL'DE TESLİM OLDU

Açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında ailesi ve kendisiyle ikna çalışması yürütülen bir teröristin 2 Eylül'de Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim olduğu kaydedildi.

Valilik açıklamasında, teröristle yapılan ilk mülakatta, son zamanlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonlar sonucunda sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini dile getirdiği vurgulandı.

'18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÇEŞİTLİ VAATLERLE KANDIRIYORLAR'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan terörist, terör örgütü PKK/KCK'nın örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı. 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini dile getirdi. Terörist, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını aktardı. Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etti."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
PKK Van infaz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir soylu bütün soysuzlara yetti...
at yalani sikeyim turk medyayi
hep aynı terane
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