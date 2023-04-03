Son dakika: Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda korkunç yangın! 250 iş yerinin bulunduğu alan toz duman oldu

Son dakika haberi: Van'da İpek Yolu Hastane Caddesi'nde yaklaşık 250 iş yerinin bulunduğu Rus Pazarı'nda yangın çıktı. Yangının çıktığı noktadan gelen ilk görüntülerde etrafı toz bulutunun kapladığı, adeta göz gözü görmeyen bir ortam oluştuğu görüldü. Yangına müdahale devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü.
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)