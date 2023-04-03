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Son dakika: Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda korkunç yangın! 250 iş yerinin bulunduğu alan toz duman oldu

03.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Van'da 250 iş yerinin bulunduğu Büyük Rus Pazarı'nda korkunç bir yangın çıktı. Yangında çok sayıda dükkan zarar gördü. Olay yerinden gelen görüntülerde ortalığın toz duman olduğu görüldü. Yangının söndürülmesi için müdahaleler devam ediyor.

Son dakika: Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda korkunç yangın! 250 iş yerinin bulunduğu alan toz duman oldu

Son dakika haberi: Van'da İpek Yolu Hastane Caddesi'nde yaklaşık 250 iş yerinin bulunduğu Rus Pazarı'nda yangın çıktı. Yangının çıktığı noktadan gelen ilk görüntülerde etrafı toz bulutunun kapladığı, adeta göz gözü görmeyen bir ortam oluştuğu görüldü. Yangına müdahale devam ediyor.

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İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı.

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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü.

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Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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(İHA)

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