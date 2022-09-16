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  4. Son dakika: Van'daki tünel inşaatında göçük yaşandı! Enkaz altında kalanlar var

Son dakika: Van'daki tünel inşaatında göçük yaşandı! Enkaz altında kalanlar var

16.09.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde inşaatı devam eden tünelde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi verildi. Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Son dakika: Van'daki tünel inşaatında göçük yaşandı! Enkaz altında kalanlar var

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi. Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

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İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Göçük enkaz tünel
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