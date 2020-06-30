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  4. Son dakika! Van Gölü’nde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Van Gölü’nde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 18:35 | Son Güncelleme

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van Gölü'ndeki kayıp tekneyi aramada yabancı uyruklu beş kişinin cesedine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Van Gölü’nde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir” denildi. (İHA)

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