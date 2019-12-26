HABER
  4. Son dakika! Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Son dakika! Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 07:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.

Van’dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 64 KİŞİ KURTARILDI

Gelen ilk bilgilere göre olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesiyle beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Kızılay, Suriye içinde çadır kentler kuracakKızılay, Suriye içinde çadır kentler kuracak
Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseliyor!Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseliyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü tekne göçmen Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı halı sahada öldü!

Emniyet Müdür Yardımcısı halı sahada öldü!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Feci kaza! Araç hurdaya döndü, uzman çavuş hayatını kaybetti

Feci kaza! Araç hurdaya döndü, uzman çavuş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan otomobil peş peşe iki araca çarptı

Kontrolden çıkan araç gece saatlerinde korku saldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kızılay, İdlib'ten göçenler için Suriye içinde çadır kentler kuracak

Kızılay, Suriye içinde çadır kentler kuracak

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı

Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı yükseliyor!

Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.