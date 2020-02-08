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  4. Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden çığ düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor." denildi.

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Son dakika Van Çatak çığ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YINEMİ BE ALLAH BELA VERIYOR AMA ANLAYANA
her yıl çığ düşüyor sırf biraz gündem oldu diye hemen haber yapın son 5-10 seneye kadar normalde yollar açılmaz geçiş izni verilmezde tehlikeden dolayı işte son olarak böyle bir facia şimdi yollar kapatıldı geçiş izni verilmiyor
geçmiş olsun çatak
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